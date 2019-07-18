Банки будут активнее информировать граждан о льготной ипотеке

ЦБ выпустил информационное письмо, в котором рекомендует банкам — участникам госпрограммы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам публиковать в специальном разделе на своих сайтах информацию об условиях получения льготных кредитов, включая требования к заемщику и предмету залога.

Регулятор отмечает недостаточно высокий уровень осведомленности населения о данной госпрограмме, что может не позволить ряду потребителей воспользоваться льготными кредитами.

Банк России предлагает кредитным организациям предоставлять информацию по программе в простом и понятном формате — в виде специальной памятки, а также проводить регулярное обучение кредитных специалистов.

Кроме того, банкам не рекомендовано инициативно предлагать клиентам дополнительные платные услуги, которые прямо не упомянуты в госпрограмме и могут увеличить стоимость обслуживания кредита. Банк России обращает внимание, что данная программа имеет высокую социальную значимость.

Государственная программа реализуется в соответствии c Правилами предоставления субсидий по ипотечным кредитам, выданным российским гражданам с детьми, утвержденными Постановлением Правительства от 30.12.2017 № 1711.