Тинькофф поможет быстро разместить информацию о вашей компании на Google Картах

Экосистема для предпринимателей Тинькофф Бизнес в партнерстве с Google запустила первый в России сервис, который позволит клиентам в ускоренном режиме добавлять информацию о своем бизнесе на Google Карты.

Благодаря размещению на Google Картах предприниматели смогут получить:

Бесплатных клиентов из Google Карт и Поиска. Клиенты смогут увидеть основную информацию о компании и проложить к ней маршрут;

Рейтинг, который формируется из отзывов клиентов. Новые клиенты будут видеть отзывы и рейтинг компании — так им будет проще сравнить ее с конкурентами. Бизнес сможет отвечать на отзывы клиентов;

Статистику по клиентам: сколько людей нашли компанию, сколько из них перешли на сайт и как они формулировали поисковые запросы;

Клиентов, находящихся рядом с компанией. Например, если нужна ближайшая парикмахерская, клиент найдет ее на Google Картах.

Благодаря партнерству с Google Тинькофф Бизнес значительно упростил процедуру регистрации на сервисе Google Карты для своих клиентов. В самостоятельном режиме этот процесс занимает в среднем 3-4 недели. Через бесплатный сервис Тинькофф Бизнеса предприниматели смогут получить полный доступ к профилю компании на Google Мой бизнес за несколько минут, а информация об их бизнесе появится на Google Картах в течение трех дней. Помимо точки расположения и названия, Google Мой бизнес публикует основную информацию о компании, адрес сайта, номер телефона, график работы.

Сервис — бесплатный для всех владельцев расчетного счета в Тинькофф Бизнесе. Воспользоваться им можно, обратившись к персональному менеджеру.