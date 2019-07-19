Из-за отмены ЕНВД местные бюджеты потеряют доход. Узнайте, чем компенсируют потерю

Минфин накануне опубликовал на своем сайте письмо № 06-04-11/52839 от 17.07.2019, адресованное руководителям финансовых органов субъектов РФ.

В документе идет речь об отмене ЕНВД. Сообщается, что ЕНВД не будет применяться с 1 января 2021 года.

В настоящее время на учете по ЕНВД состоят 21,8% налогоплательщиков. Поступления в местные бюджеты от ЕНВД в прошлом году составили 61,9 млрд. рублей. Это 5,1 % от общего поступления налогов в местные бюджеты. Для российских городов это ощутимые доходы.

После отмены ЕНВД налогоплательщики могут перейти на УСН или применять НПД (если этот режим будет введен в конкретном субъекте РФ).

Между тем поступления от этих налогов идут в региональный бюджет, а не в местный.

В этой связи в целях сбалансированности местных бюджетов Минфин считает целесообразным перераспределение между региональными и местными бюджетами доходов от УСН, в том числе путем установления дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от этого налога на региональном уровне.

До 5 августа 2019 Минфин ждет от регионов предложений по размеру нормативных отчислений в местные бюджеты для компенсации выпадающих доходов от ЕНВД.