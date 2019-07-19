Данные о россиянах смогут использовать без их ведома

Согласно поправкам к закону «О персональных данных» в России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия.

Документ, с которым ознакомились «Известия», уже получил положительный отзыв кабмина.

В поправках говорится, что обладатель данных будет обязан обезличить их так, чтобы раскрыть человека не помогла никакая дополнительная информация.

Под информацией, которую можно обезличить, подразумеваются данные о местоположении человека, его пол, возраст, а также средний счет за сотовую связь.

Получить согласие десятков миллионов клиентов, абонентов и пользователей интернет-ресурсов просто невозможно, а обезличенные данные не ущемляют их прав и приносят пользу обществу и экономике, отмечают эксперты.

Нововведения станут драйвером развития рынка больших данных (Big Data) в России.

Массивы обезличенных данных о миллионах пользователей уже сейчас используют некоторые компании и госструктуры, но применение этой информации пока находится в «серой» зоне, не подпадающей под правовое регулирование.