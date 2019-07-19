Клерки, загляните в свой профиль

Мы поставили задачу понять аудиторию «Клерка», узнать ее размер, проблемы и решаемые на нашем сайте задачи. Наша техническая команда активно занимается работой над профилями пользователей.

Уже сейчас можно легко поменять аватар, никнейм, заполнить список используемых бухгалтерских и не очень бухгалтерских программ, добавить должность и место работы, найти коллег.

По данным информации в профилях пользователей автоматически формируется рейтинг бухгалтерских продуктов.

На данный момент в нем лидирует программа 1С:Предприятие 8.3.

Добавляйте в список программные продукты и сервисы, которые вы используете.

Пожалуйста, заполните в профиле в поле «В своей работе я пользуюсь продуктами».