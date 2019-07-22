Клерк.Ру

«Клерк» вошел в десятку самых цитируемых финансовых СМИ

«Клерк» занял 8-ое место в рейтинге ТОП-20 за 2 квартал 2019 по индексу цитируемости. Это круто!

Рейтинг самых цитируемых медиаресурсов финансовой отрасли подготовила компания «Медиалогия».

Поясним, индекс Цитируемости (ИЦ) – это показатель качества распространения контента СМИ.

Он учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку, а также социальную влиятельность СМИ (количество likes и shares материалов СМИ в соцмедиа).

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