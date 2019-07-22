Клерк.Ру

Когда пенсионеру надо сообщить в ПФР о своем увольнении

С 2016 года работающие пенсионеры получают пенсию без учета проведенных индексаций.

Право на индексацию восстанавливается после прекращения трудовой деятельности. Все пропущенные индексации назначаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы. Но первую пенсию с учетом увеличения уволившийся пенсионер получит только на четвертый месяц. И также на четвертый месяц он получит разовый перерасчет индексаций за три месяца после увольнения, в которые уже не работал.

Трёхмесячный разрыв между увольнением и индексацией связан с особенностью сдачи отчётности работодателями и принятием решения о прибавке в ПФР. СЗВ-М позволяет выявлять уволившихся пенсионеров и установить им пропущенные индексации пенсий.

Например, пенсионер уволился 31 июля 2019 года. Отчетность за июль его работодатель предоставит в ПФР до 15 августа и в ней будут отражены сведения об этом пенсионере, как о работающем. Отчетность за август поступит до 15 сентября, сведений в ней о пенсионере уже не будет, так как он уже прекратил свою трудовую деятельность. В октябре ПФР принимает решение об установлении всех пропущенных индексаций, а в ноябре производит выплату пенсии с учетом увеличения и доплату за три месяца, в которые пенсионер уже не работал.

Между тем если в трудовой книжке в качестве даты увольнения будет стоять не 31 июля, а 1 августа, то весь август зачтется пенсионеру, как полностью рабочий месяц, уточнили в ПФР.

В этом случае проиндексированную пенсию он получить только в декабре.

ПФР информирует, что сообщить о своем увольнении следует только претендентам на получение федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД), то есть тем пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

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