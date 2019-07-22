Получить по наследству пенсионные накопления стало проще

19 июля в силу вступило Постановление Правительства, согласно которому заявление о распределении среди наследников средств пенсионных накоплений теперь можно подать в любой территориальный орган ПФР, а не только по месту регистрации. По этому принципу подавать заявления на выплаты в ПФР могут и наследники.

Напомним, в России существует возможность передачи накопительной части пенсии по наследству. Она формировалась у граждан 1967 года рождения и моложе, если до конца 2015 года был сделан выбор в ее пользу. Однако с 2014 года накопительная часть пенсии была «заморожена», а все отчисления работодателей поступают на формирование страховой пенсии. Но сегодня россияне могут распоряжаться той часть накопительной пенсии, которая сформировалась до 2014 года.

Именно эти накопления и можно передавать по наследству. Гражданин может заранее определить правопреемников своих пенсионных накоплений, а так же доли, в которых будут распределяться между ними эти средства в случае его смерти. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ПФР или в НПФ, если пенсионные накопления формируются там. Если такое заявление не было подано, правопреемниками могут стать дети (в том числе усыновленные), супруг, родители (усыновители). Если их нет, то братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Если накопительная пенсия сформирована за счет материнского капитала, то наследниками могут стать супруг (отец или усыновитель) и дети.

Родственникам одной очереди средства пенсионных накоплений выплатят в равных долях. Правопреемники второй очереди имеют право на получение этих средств только в том случае, если отсутствуют родственники первой очереди.

Для получения пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемникам необходимо не позднее шести месяцев со дня его смерти лично, по почте или через представителя обратиться в ПФР или НПФ. Если правопреемник не успел этого сделать, претендовать на выплаты можно только через суд. Нововведение упрощает эту процедуру, ведь теперь заявить о своих правах можно и в том случае, если наследники живут не по месту регистрации.