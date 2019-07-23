Опекунство над ребенком лишает права на индексацию пенсии

Выплата пенсии работающим пенсионерам производится без учета сумм индексации.

К работающим гражданам относятся и лица, работающие по трудовому договору, договору ГПХ, предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг, в том числе опекуны, которые выполняют свои обязанности на возмездных условиях, ИП, независимо от осуществления ими финансово-хозяйственной деятельности.

Договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях является гражданско-правовым договором. Предметом договора о передаче ребенка на воспитание в семью, предусматривающего оплату труда приемных родителей, опекунов и попечителей являются действия — фактические и юридические, связанные, в частности, с воспитанием, содержанием и образованием ребенка, поэтому такой договор является разновидностью договора возмездного оказания услуг (статья 779 ГК).

Опекун или приемные родители, заключившие возмездный договор об опеке и попечительстве, относятся к категории работающих лиц, с вознаграждения которых производятся отчисления страховых взносов в ПФР.

Такие разъяснения дает ОПФР по Хабаровскому краю.