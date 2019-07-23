Как бороться с незаконным переводом пенсионных накоплений: 6 советов от ПФР

Гражданин может формировать накопительную пенсию как в ПФР, в Государственной управляющей компании (ГУК) или частной управляющей компании (ЧУК), так и в негосударственном пенсионном фонде (НПФ).
ПФР и НПФ — это страховщики. Пользоваться правом на смену страховщика можно ежегодно.
Если ваши права были нарушены, и вы узнали, что ваши пенсионные накопления «перешли» в другой фонд, без вашего согласия, то вы можете:
- Обратиться с претензией в НПФ и затребовать копию якобы заключенного с вами договора об обязательном пенсионном страховании. Текст претензии составляется в свободной форме. НПФ обязан Вас проинформировать, на основании чего ваши пенсионные накопления были переведены в данный НПФ. НПФ в обязательном порядке должен располагать оригиналом договора с гражданином о переводе средств пенсионных накоплений;
- Позвонить по телефону в НПФ (можно узнать на сайте НПФ);
- Обратиться в правоохранительные органы по факту перевода средств в НПФ без вашего согласия, о возбуждении уголовного дела по фактам подделки вашей подписи на документах, в соответствии с которыми ПФР принималось решение о переводе средств в НПФ;
- Вы можете обратиться в суд. Согласно положениям Федерального закона от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» договор может быть признан заключенным ненадлежащими сторонами. При этом средства пенсионных накоплений подлежат возврату предыдущему страховщику не позднее 30 дней со дня получения НПФ соответствующего решения суда.
- В случае если вы не желаете оставлять свою накопительную пенсию в НПФ и не желаете обращаться в суд, можно подать заявление о переходе из НПФ в ПФР, обратившись в территориальный орган ПФР до 1 декабря текущего года. При этом следует учитывать, что досрочный переход из ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР, из НПФ в НПФ может повлечь потерю инвестиционного дохода.
- Вы можете оставить все как есть, если вас вполне устраивает новый НПФ.
Такие рекомендации дает ОПФР по Чукотскому АО.
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