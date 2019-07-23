Когда при расчете больничного надо учитывать районный коэффициент

Согласно части 1 статьи 14 Закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 пособие по временной нетрудоспособности исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности.

Если застрахованное лицо в указанные периоды не имело заработка, а также в случае, если средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ, установленного на день наступления страхового случая, средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие, принимается равным МРОТ.

В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, исчисленные застрахованному лицу исходя из МРОТ, размер пособия определяется с учетом этих коэффициентов.

Статьей 5 Федерального закона от 19.05.1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» установлено, что размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, определяются с применением этих коэффициентов, которые учитываются при исчислении указанных пособий в случае, если они не учтены в составе заработной платы.

Только в случае, если пособие было рассчитано из МРОТ, на исчисленный размер пособия должен быть начислен районный коэффициент, так как в остальных случаях районный коэффициент уже учтен в фактическом заработке расчетного периода.

Таким образом, сравнение среднего месячного заработка застрахованного лица, определенного за расчетный период, с МРОТ производится через средний дневной заработок. Для исчисления пособия из этих двух величин необходимо выбрать большую. Также из данных норм следует, что увеличение рассчитанного из МРОТ среднего дневного заработка на районный коэффициент на этапе его сравнения с фактическим средним заработком застрахованного лица, исчисленным за расчетный период, законодательством РФ не предусмотрено.

Такие разъяснения дает отделение ФСС по Республике Карелия.