ФСС будет принимать отчеты по новому регламенту

Фонд социального страхования утвердил административный регламент по приему расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС). Приказ от 29 марта 2019 г. № 133 зарегистрирован в Минюсте 17 июля.

Ранее регламент утверждал Минтруд, однако в связи с изменениями в законодательстве ФСС был наделен полномочиями по утверждению административных регламентов предоставления государственных услуг и административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора).

Особых изменений в новом регламенте нет. По прежденму расчет можно подать в бумажной или электронной форме. В последнем случае он должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной подписью. Документ передается в территориальный орган Фонда по месту регистрации заявителя лично, по почте, через МФЦ, Единый портал госуслуг или сайт ФСС.



