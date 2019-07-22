Мошенникам не удалось похитить 24 млрд. рублей у клиентов крупнейших банков

Активизация мошенников и ужесточение требований ЦБ заставляет банки усиливать антифрод-защиту. Только в первом полугодии 2019 это позволило сохранить более 24 млрд рублей средств клиентов крупнейших банков, пишут «Известия».

В Сбербанке предотвратили хищения со счетов клиентов на сумму 18 млрд рублей, в ВТБ — 5,4 млрд рублей, в Альфа-Банке — не менее 700 млн рублей, в Почта Банке — 135 млн рублей и в МКБ — 10 млн рублей.

В среднем предотвращается 96–97 попыток злоумышленников из 100, сообщал на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. То есть в 3–4% случаев мошенникам всё же удается пробить защиту банков, а это, по самым приблизительным расчетам, потеря сотен миллионов рублей средств клиентов.

Владимир Ульянов из Zecurion полагает, что одна из ключевых проблем кредитных организаций в обеспечении информбезопасности, особенно когда речь идет о счетах физических лиц, — даже не технологическая защищенность, а утечки информации. То есть тот самый пресловутый человеческий фактор, который и позволяет мошенникам получать данные клиентовбанков.