Провоз овощей и фруктов в багаже ограничили

Новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу России начнут действовать с 19 августа. С этой даты в багаже и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов можно будет провозить не более 5 кг овощей и фруктов.
Постановление Правительства РФ
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