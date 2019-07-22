Клерк.Ру

Провоз овощей и фруктов в багаже ограничили

Новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу России начнут действовать с 19 августа. С этой даты в багаже и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов можно будет провозить не более 5 кг овощей и фруктов.

Постановление Правительства РФ от 17.07.2019 № 907, вносящее поправки в правила фитосанитарного контроля, официально опубликовано в пятницу, 19 июля.

Ограничен и провоз цветов - провести можно не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков, листьев или иных частей растений.

Для вывоза более крупных партий понадобятся соответствующие сопроводительные документы - фитосанитарные сертификаты.  Ранее оформлять такие сертификаты при провозе физическими лицами в багаже и ручной клади подкарантинной продукции, такой как овощи и фрукты, не требовалось, если речь не шла о посадочном или семенном материале, а также картофеле.

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