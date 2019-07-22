Матвиенко заявила о необходимости в будущем единой валюты для РФ и Белоруссии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что развитие союза России и Белоруссии потребует в будущем единой валюты.
«На мой взгляд, или мы строим дальше реальное союзное государство — никто в России никогда не говорил, не поднимает тему создания единого государства, — нет, это союз государств. Но это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающейся экономики, потому что иначе очень сложно интегрироваться. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что трудно с разными валютами определять финансово-денежную, валютную политику», — цитирует Матвиенко РИА Новости.
Ранее в воскресенье министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Москве и Минску не нужно спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике. По его мнению, интеграция России и Белоруссии — долгосрочный процесс. Орешкин также добавил, что он будет выгоден для обеих стран.
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