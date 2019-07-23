Данные по бухотчетности можно будет получить у Росстата быстрее

Росстат разместил на официальном сайте проектов НПА новый административный регламент по предоставлению данных бухотчетности юрлиц, а также аудиторских заключений по ней за 2014-2018 годы.

В нем определяется круг заявителей, стандарты, требования, сроки и последовательность действий при оказании соответствующей услуги.

В пояснительно записке указано, что принятие Административного регламента позволит обеспечить:

сокращение сроков представления информации заявителям;

гарантированный уровень информационной открытости;

повышение уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственной услуги;

доступность для заявителей информации о порядке и ходе исполнения государственной услуги на каждой стадии;

контроль исполнения государственной услуги.

Запроса на предоставление документов можно будет направить через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru), через официальные сайты Росстата, в письменном виде по почте или предоставить лично.

Вместе с бухгалтерской отчетностью можно будет запросить и аудиторское заключение.