Данные по бухотчетности можно будет получить у Росстата быстрее

Росстат разместил на официальном сайте проектов НПА новый административный регламент по предоставлению данных бухотчетности юрлиц, а также аудиторских заключений по ней за 2014-2018 годы.
В нем определяется круг заявителей, стандарты, требования, сроки и последовательность действий при оказании соответствующей услуги.
В пояснительно записке указано, что принятие Административного регламента позволит обеспечить:
- сокращение сроков представления информации заявителям;
- гарантированный уровень информационной открытости;
- повышение уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственной услуги;
- доступность для заявителей информации о порядке и ходе исполнения государственной услуги на каждой стадии;
- контроль исполнения государственной услуги.
Запроса на предоставление документов можно будет направить через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru), через официальные сайты Росстата, в письменном виде по почте или предоставить лично.
Вместе с бухгалтерской отчетностью можно будет запросить и аудиторское заключение.
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