ФНС рапортует о снижении количества невыясненных налоговых платежей

Сумма ошибочных налоговых платежей с начала года снизилась на 3,8 млрд рублей, или на 34%. Такую информацию ФНС опубликовало на своем сайте.

Этого удалось достичь благодаря изменениям в налоговом законодательстве. отмечается в сообщении. В частности, с этого года налоговый орган может уточнить ошибочный платеж, не дожидаясь заявления налогоплательщика, как это было раньше.

Кроме того, появилась возможность уточнять и счет органа Федерального казначейства. То есть если налогоплательщик по ошибке перечислил налог в бюджет Москвы, а не Московской области, то сейчас достаточно уточнить счет. Налоговый орган может сделать это как по заявлению гражданина, так и самостоятельно. Раньше в таких случаях налогоплательщику приходилось повторно оплачивать налог по правильным реквизитам, пени, если срок оплаты пропущен, а также писать заявление на возврат.