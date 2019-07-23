Клерк.Ру

ФНС рапортует о снижении количества невыясненных налоговых платежей

Сумма ошибочных налоговых платежей с начала года снизилась на 3,8 млрд рублей, или на 34%. Такую информацию ФНС опубликовало на своем сайте.

Этого удалось достичь благодаря изменениям в налоговом законодательстве. отмечается в сообщении. В частности, с этого года налоговый орган может уточнить ошибочный платеж, не дожидаясь заявления налогоплательщика, как это было раньше.

Кроме того, появилась возможность уточнять и счет органа Федерального казначейства. То есть если налогоплательщик по ошибке перечислил налог в бюджет Москвы, а не Московской области, то сейчас достаточно уточнить счет. Налоговый орган может сделать это как по заявлению гражданина, так и самостоятельно. Раньше в таких случаях налогоплательщику приходилось повторно оплачивать налог по правильным реквизитам, пени, если срок оплаты пропущен, а также писать заявление на возврат.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «ФНС и налоговые инспекции»

Все семинары по теме ФНС и налоговые инспекции