Глава Дагестана решил сделать бизнес священной коровой

Глава Дагестана Владимир Васильев 15 июля провёл встречу с республиканскими предпринимателями, на которой, в частности, обсуждались итоги вывода бизнеса из тени и меры поддержки малого и среднего предпринимательства. О мероприятии написало сетевое издание «Черновик».

Васильев заявил о том, что бизнес в регионе будет защищен и прозрачен.

«У нас есть контрольные, надзорные, фискальные, правоохранительные органы, спецслужбы — все отвечают за бизнес. Бизнес будет той самой священной коровой, которая должна быть в обществе », — сообщил он, добавив, что в прошлом году по 37700 рабочим местам были заключены трудовые соглашения.

«Мы ищем решения как дать возможность даже тем, кто в свое время создал теневой капитал, легализоваться, обелиться. Чтобы этот капитал заработал на его семью, на республику, и чтобы он был уважаемым человеком, а не потенциальным беглецом. Время изменилось!», — заверил глава республики. По его словам те, кто хочет развиваться и работать под защитой власти, будут услышаны:

«Все, кто получит эти кредиты, будут в поименном порядке поддержаны. Это будут наши проекты и „атаки“ на этот бизнес будут „атаками“ на меня как на главу. Что за этим будет следовать, я думаю, все уже поняли ».

На встрече также было озвучено, что в текущем году на 20% больше средств ФОМС ушли за пределы республики из-за того, что дагестанские пациенты выезжают на лечение в клиники страны. «И куда? В Астрахань в том числе. Я бы понимал, Санкт-Петербург, Москва. И если бы у нас не было современнейшего кардио центра ... Мы смотрим статистику и смотрим процесс. И вот сейчас мы начали эту работу. И конечно, сейчас придётся, к сожалению, включать репрессивный механизм», — поделился Васильев.

Против кого собрался включать репрессивный механизм глава Дагестана, не очень понятно. Против республиканского ФОМС? Против граждан Дагестана, уезжающих лечиться в соседнюю область?