Что изменится в займах под залог жилья

Госдума во втором чтении приняла законопроект, определяющий закрытый перечень тех, кто может предоставлять потребительские займы, обеспеченные ипотекой.
Законопроект также вводит дополнительные ограничения по предоставлению таких займов микрофинансовыми организациями, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами и кредитными потребительскими кооперативами, сообщает пресс-служба ЦБ.
Кроме того, законопроектом предусматривается повышение требований к владельцам и единоличному исполнительному органу микрокредитных компаний (МКК), а также поэтапное увеличение в течение 5 лет минимального размера собственных средств МКК с 1 до 5 млн рублей. Одновременно с этим предлагается предоставить МКК право делегировать идентификацию клиентов кредитным организациям.
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