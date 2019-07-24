Клерк.Ру

Что изменится в займах под залог жилья

Госдума во втором чтении приняла законопроект, определяющий закрытый перечень тех, кто может предоставлять потребительские займы, обеспеченные ипотекой.

Законопроект также вводит дополнительные ограничения по предоставлению таких займов микрофинансовыми организациями, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами и кредитными потребительскими кооперативами, сообщает пресс-служба ЦБ.

Кроме того, законопроектом предусматривается повышение требований к владельцам и единоличному исполнительному органу микрокредитных компаний (МКК), а также поэтапное увеличение в течение 5 лет минимального размера собственных средств МКК с 1 до 5 млн рублей. Одновременно с этим предлагается предоставить МКК право делегировать идентификацию клиентов кредитным организациям.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Потребительское кредитование»

Все семинары по теме Потребительское кредитование