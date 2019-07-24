Где работодатели будут сдавать дополнительные отчеты

Работодателям Крыма и Севастополя придётся предоставить в Пенсионный фонд данные о периодах работы граждан, постоянно проживающих там по состоянию на 18 марта 2014 года, то есть на момент воссоединения полуострова с Россией.

Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении во вторник, 23 июля, сообщила «Парламентская газета».

Людям, самостоятельно обеспечивающим себя работой (например, индивидуальным предпринимателям, занимающимся частной практикой адвокатам, нотариусам) согласно документу, нужно будет самим предоставить в ПФР сведения о деятельности до момента регистрации в российской системе обязательного пенсионного страхования. Сделать это нужно будет не позднее 31 декабря 2021 года.

В настоящее время крымчанам госуслуга по установлению пенсии на основании сведений о стаже, содержащихся в системе индивидуального (персонифицированного) учета, по заявлению, поданному ими в электронной форме, не может быть предоставлена без их личной явки в территориальные органы ПФР с документами, подтверждающими их пенсионные права.

Такое положение дел ставит жителей Крыма и Севастополя в неравное положение по отношению к гражданам РФ, проживающим на остальной территории страны.

Сведения о периодах работы россиян передавались работодателями в ПФР в 2003-2008 годах (форма СЗВ-К).