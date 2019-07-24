Каким пенсионерам вернут надбавку

Отдельным категориям работников на селе со стажем свыше 30 лет вернут право на надбавку к пенсии.

Внести соответствующие изменения в законодательство Правительству поручил Президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

16 мая на пленарном заседании медиафорума «Правда и справедливость» один из его участников напомнил, что в ноябре 2018 года кабмин утвердил обновлённый перечень категорий работников, имеющих право на надбавку в 25 процентов. При этом из нового перечня оказались исключены отдельные профессии, в том числе сельскохозяйственные.

Путин поручил «рассмотреть вопрос о расширении списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности».

При этом Правительство также должно будет включить в этот список «некоторых профессий, должностей, специальностей лиц, проработавших не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, и при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство РФ».