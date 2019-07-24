На новые контрольные закупки ФНС выделят 500 000 рублей в год

23 июля Совет Федерации одобрил закон с поправками в законы «О лотереях» и «О регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Изменения дают дополнительные полномочия Федеральной налоговой службе (ФНС) России, пишут «Ведомости». Теперь ее сотрудники смогут совершать «контрольную закупку» с целью установки российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица, осуществляющего незаконную деятельность по проведению лотерей, азартных игр и игр в букмекерских конторах и на тотализаторах.

Для этих целей государство должно будет выделять ежегодно 533 250 руб. Эти деньги, как говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, пойдут на пополнение виртуальных счетов онлайн-казино, через которые делаются ставки. Размер средней ставки — 240 руб. Полномочиями по совершению сделок планируется наделить трех сотрудников ФНС. Каждый ежедневно будет совершать в среднем три сделки. Как будет декларироваться прибыль в случае выигрыша, в документах не указано.

У властей есть два способа ограничения переводов в адрес незаконных онлайн-казино. Первый — по МСС-коду банковского платежа. Это четырехзначный номер, который отражает вид деятельности компании — получателя платежа. Если код — 7995 («азартные игры»), то банк автоматически должен блокировать платеж. Но нелегальные казино применяют так называемый мискодинг, используя для транзакций другие коды, например — 7994 («видеоигры»).

Второй способ заблокировать перевод средств — по получателю платежа, если есть сведения, что он ведет незаконную игорную деятельность. Перечень таких организаций ведет ФНС. После внесения компании в реестр ФНС российские банки и платежные системы, видя конечного получателя платежа, должны блокировать перевод. Пока в реестре 40 юридических лиц.

Теперь у ФНС с помощью контрольных закупок появится возможность определять конечного получателя денежных средств. При этом сайтов-зеркал незаконных казино может быть много, а получателей денежных средств — единицы, говорят эксперты. Впрочем, нелегальный бизнес вряд ли существенно пострадает из-за ужесточения законодательства, просто чаще будут открывать новые оффшорные компании.