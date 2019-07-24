Аналитики предсказывают второе за этот год снижение ключевой ставки ЦБ

В пятницу состоится заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассмотрена ключевая ставка.

Аналитики полагают, что ставка будет вновь снижена.

Напомним, на сегодняшний день она составляет 7,5 %.

По мнению экономистов, на этой неделе ЦБ снизит ее на 25 базисных пунктов до 7,25 %.

О возможности второго подряд снижения ставки заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Глава регулятора дала рынку очень мягкий сигнал: она допустила как минимальное смягчение на 25 б.п., так и резкое — сразу на 50 б.п., передает РБК.



