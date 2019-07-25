На «Клерке» летний sale! 30% скидка на курс по проверкам

«Всем можно, а нам нельзя?!», — подумали мы и забабахали сезонную мега-скидку на наш онлайн-курс по защите при налоговых проверках.

Тем, кто купит курс до 15 августа, мы дадим скидку 30 процентов. Курс будет стоить не 5500 руб., а 3850 руб. Правда, таких скидочных тарифов у нас только 30. Успейте забрать.

Вот промокод на скидку TAXDEFENSE30.

Кратко про курс

Автор — Иван Кузнецов, известный налоговый эксперт раньше работал в ОБэП. Знает всю кухню. Сейчас успешно защищает компании при проверках.

Научитесь, как вести себя на допросах и при выемках.

Поймете, как правильно отвечать на требования налоговиков.

Узнаете, какие ошибки налоговиков при проверке помогут отменить ее результаты.

Защитите себя от уголовки и субсидиарки.

Курс сделали так, чтобы в нем не было воды. Поэтому не удивляйтесь. Видео-лекций на полтора часика там нет!

Прослушаете все видео, покопаетесь в конспектах, сохраните себе дополнительные материалы, пройдете тесты и получите сертификат от Центра онлайн-обучения Клерк.ру.

Записывайтесь.

Это наш первый курс, мы очень старались. Но сами не ожидали, какая крутая на него будет реакция. Вот только пара отзывов:

«На первый взгляд кажется, что короткий курс. Но в процессе я втянулась, поняла что мне нравится такой формат, можно поставить на паузу и вернуться позднее например. Плюс, теперь есть материалы, к которым в будущем можно вернуться, почитать, подумать. Спасибо, теперь есть материал для размышлений и возможно внедрения каких-то мер в компании. Понравился пример с итоговым заданием, побольше бы таких задачек».

«Всё четко, коротко и по делу. Очень удобно, что можно не только смотреть видео, но и прочитать тот же самый текст. Также есть после каждой лекции доп. материалы, которые можно скачать. Мне такой формат очень нравится, потому что слушать многочасовую лекцию после рабочего дня... И хотелось бы, но сил нет».

«Необходимо продолжать проведение таких курсов на актуальные темы».

Скоро у нас выйдет сразу 4 новых курса. Следите за новостями!