Клерк.Ру

«Яндекс.Еде» грозит крупный штраф за курьеров-иностранцев

Онлайн-сервису «Яндекс.Еда» грозит штраф до 1 млн руб за привлечение к трудовой деятельности иностранцев.

Нарушение выявил Отдел по вопросам миграции УВД по СВО г. Москвы, пишет «Коммерсантъ». «Яндекс.Еда» настаивает, что не имеет рабочих отношений с курьерами. Они работают с партнерами сервиса, которые оказывают услуги по доставке еды.

Компания обратилась в суд с требованием признать постановление о привлечении к административной ответственности незаконным и отменить его. Арбитражный суд Москвы не принял иск, посчитав, что он подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции.

Штраф для юрлиц за незаконное привлечение иностранцев или лиц без гражданства к трудовой деятельности в Москве составляет от 400 тыс. до 1 млн руб. либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток (ч. 4 ст. 18.15 КоАП).

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