Ритейлеры не хотят участвовать в системе быстрых платежей

Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте ЦБ РФ — Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.

Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг, узнали «Ведомости». Об этом говорится в письме ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Расплатиться с помощью СБП можно будет, отсканировав QR-код торговой точки — бумажную наклейку с номером счета продавца — через мобильное приложение банка, и банк покупателя переведет нужную сумму на счет магазина.

Центробанк отказался от идеи регулирования тарифов на эквайрнг и ритейлеры ждали, что СБП должна сделать прием безналичных денег дешевле. В мае куратор СБП, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что регулятор обсуждает тариф для торговых точек в СБП на уровне 0,4%.

Банки сочли это несправедливым. Их основной аргумент: они часть заработанных на картах денег тратят на инфраструктуру и развитие безналичных, а ритейлеры сэкономленное на эквайринге оставят себе.

До сих пор ритейл был главным союзником ЦБ в продвижении расчетов через СБП. Но банкиры своими заявлениями о необходимости повышения тарифов до 1–1,5% «дискредитировали цели и задачи СБП», считают в ассоциациях торговли. од их «давлением» ЦБ назвал коридор тарифов от 0,2 до 0,7%, что ставит участие розничных компаний в проекте СБП под вопрос, пишут АКИТ и АКОРТ. В таком коридоре банки будут предлагать максимальный тариф, уверены ритейлеры, а тариф в 0,7% «неинтересен» продовольственным сетям.