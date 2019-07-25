Потребительские кредиты все чаще берут наличными

Популярность потребительских кредитов наличными резко выросла в 2019 году. За шесть месяцев объём выдачи займов живыми деньгами увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг 2,2 трлн рублей.

Это следует из отчета Объединенного кредитного бюро, подготовленного специально для «Известий». Средний размер кредита наличными увеличился с 249 тыс. до 269 тыс. рублей.

Данные получены на основе информации от более 600 финансовых организаций, чья клиентская база насчитывает 90 млн россиян. «Известия» направили запрос в другие бюро кредитных историй (БКИ) с просьбой подтвердить всплеск спроса на займы наличными. В БКИ «Эквифакс» тенденцию также зафиксировали — объем таких кредитов увеличился более чем на 20%.

Наличные деньги при получении кредита более выгодны, чем безналичный перевод в ситуациях, когда клиент приобретает автомобиль или ремонтирует квартиру, говорят аналитики. Кроме того, в таком случае не требуется открывать счет и оформление кредита происходит быстрее.

Риски высоких темпов потребкредитования стали причиной затянувшегося на два месяца спора между министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Председатель ЦБ считает займы физлицам единственным драйвером роста ВВП в сложившейся экономической ситуации, тогда как ее оппонент прогнозирует, что пассивность регулятора по снижению долговой нагрузки россиян может привести к «взрыву пузыря».