В мобильном личном кабинете ИП новинки

Федеральная налоговая служба обновила мобильное приложение «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» для iOs и Android. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В новой версии появился налоговый калькулятор, ранее доступный лишь в основной web-версии сервиса. Пользователь может рассчитать свои налоги в зависимости от выбранной системы налогообложения и заданных показателей.

Также в приложении можно просматривать свои расчеты с бюджетом, регистрационные данные, проверять статус камеральной проверки, а также получать выписку из ЕГРИП и обращаться или записаться на прием в инспекцию.

Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью тех же логина и пароля, которые используются для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». После первоначальной авторизации предприниматели могут воспользоваться идентификацией с помощью биометрии: по отпечатку пальца (для iOs и Android) или сканированию лица (для iOs)