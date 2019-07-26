Как максимально просто открыть счет в Сбербанке

Эти приказы не для чтения, а для применения в бухгалтерских программах и программах сдачи отчетно...
Опять "как на Западе"... Как налоговую систему с принципами оплаты труда менять - так "у нас сво...
Эти уймы бумаги, вечная нехватка места и столетняя пыль в кабинете, конечно, угнетают! Особенно, ...
В чем ценность расчетов 4-ФСС?
Я вообще поддерживаю введение безусловного дохода для всех граждан....
все же не чисто государственная
бедная Роснефть - миллиардов прибыли получается меньше, чем хотелось бы...
Может, кто знает: когда у Сбис появится внешняя обработка для 1С 7.7 с форматами 820-го приказа? ...
Спасибо, что успокоили: из статьи можно сделать вывод, что еще и формат 176-го приказа появился....
Что за бред несет Матвиенко, народ уже давно никого не выбирает. ...
Если точнее, 820-й приказ станет единственно действующим (т.к. сейчас он с 01.01.19 существует па...
бред не бред, а ситуация неоднозначная. И ФНС успешно блокирует счета Ипшников, которые не обязан...
У меня 2 сисадмина. С ними стараюсь общаться в исключительных случаях. Если честно, они молодцы. ...
Нормально, сдала вчера довольно спокойно. Даже прибыль сдала досрочно)) Осталось 6-НДФЛ. На минут...
Красиво сказано, черт возьми )
@Irina_Vis Сертификат на стену повесили? )
@Irina_Vishniakova спасибо вам за отзыв )
блин мы в июне тоже за 5500 покупали, классный практический семинар, все подробно! как когда куда...
Тогда не понял что значит "без пенсионного".Ещё один повод общаться с ними электронно. Когда вжив...
У всех регионов разные требования, у нас в городе 6 инспекцией и все устанавливают свои порядки...
У нас, в Екатеринбурге, рег. центр берёт ПЛБ и ЛБ в составе пакета и не интересуется о факте пода...
Во многих регионах ИФНС регистрирующая и ИФНС в которой фирма стоит на учете, это разные ИФНС. По...
нет, отчеты все сдались, там еще заявление о снятии с учета пишешь в ПФ и они оформляют свои доку...
Кстати, насколько помню, году в 15 отменили. За последние годы никого из них не предупреждали, ни...
Если под "без пенсионного" вы имеете в виду, что сдавали СЗВ-М, но не сдали СЗВ-Стаж и вас ликвид...
Обособка обычно не платит в ПФР и прочие, только НДФЛ по кпп нахождения. Вы наверно про филиал?...
Когда государство не выполняет свои функции - плохо. Выполняет (например, собирает налоги чтобы в...
Или для всех ККТ или всем отменить. А то начинается эти могут без ККТ, другие....
У меня закрыли без пенсионного. Но отчеты все сдались (июнь)....
У меня при закрытии возникла проблема с пенсионным - когда уволили директора и назначили ликвидат...
При чем здесь сервис? Бизнесмен решил сэкономить, за что боролся на то и напоролся. Еще говорят, ...
Аренда муниципальной собственности