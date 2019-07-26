Как максимально просто открыть счет в Сбербанке

Процесс открытия расчетного счета в Сбербанке упростили.

Для подготовки документов на открытие счета больше не требуется прикладывать документы на сайте или высылать их на почту.

Для ООО данные изменения уже вступили в силу, а для ИП будут внедрены после 19 августа 2019 года.

Откройте счет в Сбербанке прямо тут.

