Клерк.Ру

Как максимально просто открыть счет в Сбербанке

Процесс открытия расчетного счета в Сбербанке упростили.

Для подготовки документов на открытие счета больше не требуется прикладывать документы на сайте или высылать их на почту. 

Для ООО данные изменения уже вступили в силу, а для ИП будут внедрены после 19 августа 2019 года.

Откройте счет в Сбербанке прямо тут
 

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