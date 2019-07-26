Сбербанк создаст совместное предприятие с Mail.ru Group. В него войдут «Ситимобил» и Delivery Club.

Компании сообщили о планируемой сделке 25 июля. Пока подписано соглашение о намерениях, пишут «Ведомости».

СП должно стать «ведущей российской платформой» для сервисов в сфере еды и транспорта, сообщили его будущие участники. У Mail.ru Group (MRG) и Сбербанка будет в нем по 50%. Они планируют инвестировать до 64 млрд руб., если за 12 месяцев после сделки компания достигнет целевых показателей. При этом же условии стоимость новой компании, по оценкам ее будущих участников, может превысить 100 млрд руб.

MRG внесет в новую компанию денежные средства, 100% сервиса доставки еды Delivery Club и 22,69% сервиса заказа такси «Ситимобил» (в дальнейшем компания обязалась обеспечить консолидацию на СП не менее 75% этого сервиса). Также MRG внесет в СП связанные с ней миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий.

Сбербанк внесет в совместное предприятие 35% в сервисе Foodplex и около 38 млрд руб. Так еще одним партнером MRG, по сути, станет Rambler Group Александра Мамута, вместе с ней Сбербанк в 2018 г. учредил Foodplex. Этот сервис объединяет систему цифрового маркетинга и платежей Plazius, сервис бронирования «Афиша-рестораны», систему для резервирования столов и работы хостес Smart Reserve, а также разработчика системы автоматизации ресторанов UCS.

Если сделка MRG и Сбербанка состоится, Delivery Club, как ожидается, сможет расширить число городов, где он работает, а «Ситимобил» — ускорить региональную экспансию и усилить позиции на московском рынке.