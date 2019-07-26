Почему отмена индексации пенсий оказалась бессмысленной

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила что, ожидаемый эффект от отмены индексации пенсий работающим пенсионерам не достигнут.

В Государственной Думе прошел круглый стол на тему: «Развитие негосударственного пенсионного обеспечения и системы индивидуального пенсионного капитала». Туда и были приглашены представители Счетной палаты.

Светлана Орлова отметила, что, несмотря на принимаемые государством меры, создать эффективную пенсионную систему пока не удалось. Реализуемая с 2013 года Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы никак не повлияла на уровень пенсионного обеспечения граждан.

По мнению Светланы Орловой, применяемая с 2015 года новая формула расчета страховой пенсии, когда ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, не стимулирует граждан работать дольше.

«По сути пенсионный балл – это соотношение уплаченных за будущего пенсионера страховых взносов к максимально возможному объему, который может быть за него уплачен с учетом установленного ограничения облагаемой базы. Таким образом, чем ниже заработная плата, тем меньше у работника пенсионных баллов. При этом граждане с высокими зарплатами также ничего не выигрывают, так как выплачиваемые ими страховые взносы ограничены предельной величиной облагаемой базы», - пояснила аудитор.

Не достигнут ожидаемый эффект и от отмены индексации пенсий работающим пенсионерам. Сделано это было с целью сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда. Однако особого влияния на сбалансированность бюджета ПФР данная мера не оказала, поскольку число работающих пенсионеров ежегодно уменьшается.

По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий. На 1 января 2016 года их насчитывалось 15,26 млн, а уже через год стало на треть меньше — всего 9,88 млн. К 1 января 2019 года число работающих пенсионеров в России сократилось до 9,67 млн, а их доля в общем числе пенсионеров — до 22% (на 1 января 2016 года было 35,7%)