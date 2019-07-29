Новый проект по 54-ФЗ: кого обяжут указывать допсведения в чеке ККТ

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О_Искра вот и я не пойму - чем может быть недоволен бизнес? или эти 0,4-0,7% добавят сверх 1,5% по эквай... Ритейлеры не хотят участвовать в системе быстрых платежей

Чалдон У крупяка, который в АКОР и АКИТ тариф на эквайринг как раз около 0,7%, а чаще и того ниже. Внедр... Ритейлеры не хотят участвовать в системе быстрых платежей

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Марьяна-бух Иногда,увы, сил на *усилия* уже не хватает ..пенсию вообще-то не просто так в определенный возра... Кто-нибудь вообще копит на старость?

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Вислоухая да к тому же когда кто-то выиграет, то кто-то проиграет. Все выиграть не могут, закон сохранения.... Кто-нибудь вообще копит на старость?

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ArinaLove у нас я закрываю все через лк Фнс и никуда не хожу. Ни Пф, ни Фсс не уведомляю. Они получают отче... Пошаговый алгоритм ликвидации ООО

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Ali Так речь идет о сайтах или о сервисах?Например поисковый сервис, или почта. Уже же были посягател... Депутат предложил ограничить контроль иностранцев над «значимыми сайтами»

ToT Речь идет о том чтобы российскими сайтами, типа Яндекс, Рамблер и коготамтоварищмайорназначит не ... Депутат предложил ограничить контроль иностранцев над «значимыми сайтами»

Ali А чем смысл? Чтоб роскомнадзор имел права закрывать доступ к гугл?Интересно microsoft.com тоже з... Депутат предложил ограничить контроль иностранцев над «значимыми сайтами»

Елена_N У нас как всегда - сначала делают, потом думают и считают. Неужели и правда ожидалось, что радост... Почему отмена индексации пенсий оказалась бессмысленной

Елена_N Ну, у нас требуют полный пакет документов - и трудовой договор, и трудовую книжку, и справку-рас... Практика применения прямых выплат ФСС

Елена_N Мало того, у нас один раз косяк получился: девушка одна самостоятельно подала в ФСС заявление на ... Практика применения прямых выплат ФСС