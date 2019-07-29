Новый проект по 54-ФЗ: кого обяжут указывать допсведения в чеке ККТ

На федеральном портале проектов опубликовано уведомление Минфина о разработке очередных поправок в закон 54-ФЗ.
Планируется расширить перечня случаев, при которых кассовый чек или бланк строгой отчетности должен содержать дополнительные реквизиты.
В частности, речь идет об идентификация покупателя (клиента), осуществляющего расчеты с обменными знаками казино и залов игровых автоматов.
Это необходимо в целях обеспечения установленного порядка осуществления расчетов, полноты учета выручки в организациях и у ИП, в том числе в целях налогообложения.
Текст проекта пока не опубликован. Планируется, что поправки вступят в силу в январе 2020.