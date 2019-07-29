В России появится социальное предпринимательство

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 26.07.2019 № 245-ФЗ, который закрепляет понятия «социальное предпринимательство», «социальное предприятие».

Под социальным предпринимательством понимается предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества, повышению уровня занятости инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, выпускников детских домов и других категорий граждан.

Социальное предприятие — субъект малого или среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства.

Законом предусматривается возможность оказания органами государственной власти и органами местного самоуправления поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства и соответствующим определённым условиям.