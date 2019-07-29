AliExpress начал поставки в российские магазины

AliExpress в России запускает программу по работе с малым и средним бизнесом в регионах, в рамках которой будет выступать оптовым поставщиком товаров для розничных сетей.

На первом этапе будут доступны товары из категории различного сезонного ассортимента, аксессуары, товары для дома и сада, и одежда, — всего несколько десятков тысяч наиболее популярных товарных наименований.

Для оптовых клиентов также будет доступен ассортимент, исходя из специфики региона или особенностей торговой сети, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение AliExpress.

Первыми клиентами AliExpress в рамках B2B2C-проекта стали несколько региональных сетей в Краснодарском крае и Свердловской области. По данным AliExpress, компания также ведет переговоры с несколькими крупнейшими российскими продуктовыми сетями о поставках сезонных непродовольственных товаров.