Самый честный рейтинг бухгалтерских продуктов стал еще круче

«Клерк» уже рассказывал своим читателям о том, что в профиле пользователя сайта появилась новая фишка — там можно заполнить список используемых бухгалтерских и не совсем бухгалтерских, но нужных, программ.

Уже которую неделю в рейтинге лидируют 1С Предприятие 8.3 (её указали 171 пользователь) и КонсультантПлюс (103 пользователя). И, похоже, изменения в этих позициях будут нескоро.

Добавлять свои программы очень легко. Для этого не нужно заходить в профиль, просто нажмите на крестик возле названия программы на странице рейтинга.

Если же вы хотите добавить какую-то программу, которой еще нет в списке, вы можете это сделать на этой же странице, в поле справа. Свои добавленные программы и сервисы можно найти во вкладке «Мои продукты».

Описание новой программы, появившейся в рейтинге, сделает уже редакция «Клерка».

Обратите внимание, что программу можно не просто добавить в профиль, но и обсудить с другими клерками.