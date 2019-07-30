Путин попросил ФАС еще раз проверить рост тарифов ЖКХ

Владимир Путин рассказал руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву о постоянных жалобах граждан на необоснованный, по их мнению, рост тарифов ЖКХ. О сложившейся ситуации пишут «Ведомости».

Случаев завышения все меньше — с 2016 г. их число сократилось почти в 3 раза до 498 в 2018 г., заверил Артемьев. Дыры в законе закрыты, а многолетняя история, позволявшая муниципалитетам и регионам завышать тарифы, завершена. Однако Президент с ним не согласился — если бы история была завершена, то не было бы жалоб.

В 2019 г. тарифы ЖКХ повышались дважды из-за роста НДС: первый раз — в январе на 1,7%, а второй — в июле на 2,4%. В последующие годы тарифы будут традиционно индексироваться один раз. Но в этом году у многих людей появилась новая строчка в квитанции или даже отдельная платежка — за отходы. В 2019 г. Россия (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) перешла на новую систему обращения отходов, и люди стали отдельно платить за вывоз мусора. Именно на этот тариф и жаловались президенту в ходе прямой линии жители Омска. Вице-премьер Алексей Гордеев заверял, что тарифы для населения за вывоз мусора в ближайшее время изменятся: люди будут платить не по нормативам, а за фактически накопленный мусор.

Потребители более чем вдвое переплачивают за коммунальные услуги, признавал сам Артемьев еще в марте 2019 г. Наиболее бедные слои населения тратили на оплату услуг ЖКХ в 2016–2018 гг. более половины всех расходов на услуги, говорилось в исследовании Аналитического центра при правительстве.

В 2018 г. ФАС проверила почти все региональные тарифные органы, выдала 86 предписаний, рассмотрено 225 заявлений о досудебных спорах и тарифных разногласиях, передал через представителя замруководителя ФАС Виталий Королев. В результате из валовой выручки регулируемых организаций было исключено необоснованных 17,5 млрд руб. (на 235% больше по сравнению с 2017 г.), отметил он, это позволило довести тарифы до экономически обоснованного уровня, снизив необоснованную тарифную нагрузку на потребителей, в том числе людей.

Предприятия ЖКХ остаются убыточными. С 2010 г. расходы предприятий коммунального сектора стабильно больше их доходов, указывают эксперты. Главная проблема — в тарифах на коммунальные ресурсы, не покрывающих текущие издержки.

Система водоснабжения и водоотведения нуждается в модернизации: исходя из данных Росстата нормативам соответствует лишь 60% воды, которая поставляется водоканалами. Инфраструктура в ЖКХ — от сетей до котельных — изношена в среднем на 90%. Инвесторы же не хотят вкладываться в отрасль, поскольку она убыточна.