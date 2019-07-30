Вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

С 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Об этом говорится в комментарии Федеральной кадастровой палаты, поступившем в РБК.

Упрощение таких сделок связано со вступлением в силу изменений в закон «О государственной регистрации недвижимости». Если до этого все сделки с имуществом для долевых собственников подлежали нотариальному заверению, то теперь договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, в случае если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения

Нововведение прежде всего актуально для сделок с недвижимостью, в которой доли принадлежат близким родственникам.

Кроме того, отмена нотариального заверения позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан. При этом возможность нотариально оформить сделку по желанию долевых собственников остается. В случае если хотя бы один из них откажется принимать участие в сделке, остальным придется обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением договора.