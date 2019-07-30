Сервис обработки платежи через Apple Pay могут перенести в Россию

Национальная система платежных карт (НСПК) собирается перенести процесс обработки токенизированных платежей, совершенные с помощью бесконтактных технологий, в Россию. Речь идет об операциях с использованием Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и других сервисов

НСПК активизировала работу по переносу сервиса обработки токенизированных платежей весной этого года, пишет РБК. Технический вопрос переноса пока обсуждается с международными платежными системами.

В настоящее время токенизированные платежи, совершенные с помощью бесконтактных технологий, Visa и Mastercard обрабатывают за рубежом. При использовании, например, Apple Pay информация о карте и ее владельце зашифровывается в токен (специальный символьный код, который генерируется внутри системы во время привязки карты к платежному приложению). Apple Pay отправляет его на заграничный сервис платежной системы, карта которой задействована в операции, он его расшифровывает, чтобы понять, в какой банк обращаться. Затем процесс обработки происходит по принципу карточных платежей: платежная система связывается с банком-эмитентом, и если он подтверждает операцию, то направляет информацию о возможности платежа в банк-эквайер.

В случае обострения геополитической ситуации, например введения санкций в отношении какого-то банка, россиянам могут стать недоступны транзакции по картам международных платежных систем, привязанным к Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и другим аналогичным платежным сервисам, так как Visa и Mastercard могут отключить их обработку. Этого и пытаются избежать, передав обработку платежей в НСПК.