Что делать, если в полученном налоговом уведомлении ошибка

Территориальные налоговые органы начали рассылку налоговых уведомлений гражданам на уплату имущественных налогов.

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная (некорректная) информация об объекте имущества или его владельце, то для её проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным способом:

через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; посредством личного обращения в любую налоговую инспекцию либо путём направления почтового сообщения, или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

При получении запроса налоговому органу требуется провести проверку на предмет подтверждения наличия (отсутствия) оснований для проведения перерасчета налогов.

С этой целью налоговые органы направят запросы в регистрирующие органы, уточнят информацию о наличии налоговой льготы, обработают полученные сведения, внесут необходимые изменения и сформируют уточненное налоговое уведомление, которое направят в ваш адрес почтой или разместят в электронном виде в «Личном кабинете налогоплательщика».

Такие разъяснения на своем сайте приводит УФНС Пермского края.