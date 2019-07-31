Вступил в силу закон об ипотечных каникулах

Сегодня в России вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2019 № 76-ФЗ об «ипотечных каникулах» для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заемщиков.

К трудным жизненным ситуациям законопроектом отнесены потеря работы, признание заемщика инвалидом I или II группы, временная нетрудоспособность заемщика более 2 месяцев подряд, снижение его среднемесячного дохода более чем на 30%, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 50% от среднемесячного дохода; увеличение количества лиц, находящихся на иждивении, или подопечных заемщика, признанных инвалидами I или II группы, с одновременным снижением среднемесячного дохода более чем на 20%, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 40% от среднемесячного дохода.

Подразумевают, что оказавшийся в сложной жизненной ситуации заемщик сможет взять паузу в обслуживании кредита, без штрафных санкций стороны банка.

«Ипотечные каникулы» будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 миллионов рублей. Каникулы предполагают 6-месячный льготный период, в течение которого заемщикам будет предоставлена возможность приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер. Также на этот период вводится запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика.