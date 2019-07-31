Что чаще всего россияне воруют из магазинов

Сыры, колбасы, конфеты, средства для ногтей, лак и помада — это список самых популярных товаров для магазинных воров. Исследование провел разработчик системы защиты от магазинных краж BIT.

По данным BIT, среди магазинных воров в парфюмерных магазинах большинство — женщины (78 %), а в продуктовых — мужчины (77 %), передает РБК.

«Говоря о значительной сумме хищений, мы оставляем за скобками суммы, которые помогла сэкономить наша система, — сообщили представители BIT. — Она дает магазину понятный и измеримый эффект в виде сокращения недополученной прибыли — как правило, она сокращается на 2% от годового оборота торговой точки».

Система защиты работает следующим образом: человек заходит в магазин, и в течение доли секунды его изображение сличается с базой. Если он есть в системе, на почту службе безопасности магазина и по номерам телефона приходит сообщение. Если шоплифтер в розыске — его задерживает охрана и передает в органы внутренних дел, если нет — сотрудники магазина просто пристально следят за ним.