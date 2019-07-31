Каким налогом будут облагать майнеров и продавцов криптовалют

Юристы начали разрабатывать систему налогообложения цифровых активов. Ее необходимо подготовить еще до принятия профильного закона, поскольку применение общих правил налогообложения в отношении виртуальных активов может обернуться на практике многочисленными проблемами.

30 июля состоялось заседание комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, на котором обсуждалась эта тема. О чем именно говорили эксперты, пишет сегодня «Коммерсантъ».

По мнению участников дискуссии, базой для всех последующих юридических конструкций должно стать приравнивание всех видов токенов — как цифровых прав, прямо упомянутых в российском законодательстве, так и прочих токенов (монет), в том числе выпущенных в открытых блокчейнах,— к имущественным правам. Сейчас проект закона «О цифровых финансовых активах (ЦФА)», принятый Госдумой в конце мая в первом чтении, не предполагает регулирования последних — статус «вольных» токенов и классической платежной криптовалюты остается неопределенным.

Вместе с тем было предложено оставить вопросы отражения таких активов в отчетности на усмотрение самих налогоплательщиков. При этом основой, на которой должны выстраиваться соответствующие политики участников рынка, должна стать «неизменность источника информации о курсе криптоактива на момент получения и выбытия», что позволит избежать налоговых злоупотреблений.

Необходимо также определиться относительно возможности использования криптовалют в качестве денежных измерителей (в целях бухгалтерского учета). Для токенов, выпущенных вне лицензированных площадок РФ, был предложен следующий механизм: их курс сначала определяется в отношении к биткойну, затем пересчитывается в доллары США, а затем в рубли (через официальный курс доллара, установленный ЦБ).

Кроме того, комиссия одобрила предложения освободить операции с цифровыми правами от НДС, а также исключить взимание НДФЛ с граждан, которые реализуют цифровые активы после года непрерывного владения ими.

Российские юристы считают, что преференции стоит распространить и на майнеров. В частности, в отношении майнеров-ИП применять патентную систему налогообложения, предполагающую аккредитацию в Министерстве цифрового развития, а также раскрытие налоговым органам реквизитов криптокошелька такого предпринимателя (в целях контроля предельной суммы дохода, предполагающей льготы).

В ходе обсуждения законопроекта «О ЦФА» заместитель министра финансов Алексей Моисеев отмечал, что майнинг должен быть отнесен к предпринимательской деятельности. Таким образом, доходы, полученные в результате такой деятельности, должны облагаться налогом в соответствии с действующим законодательством.

По итогам заседания комиссия намерена сформировать предложения для изменения Налогового кодекса. Соответствующее письмо планируется направить в Минфин, ФНС, ЦБ, Министерство цифрового развития и Госдуму.