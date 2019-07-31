Доходы населения падают, а пенсии растут

Счетная палата сегодня опубликовала дайджест мониторинга национальных целей за июль. Среди прочих целей — обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.
Напомним, Счетная палата в режиме реального времени следит за изменением ключевых показателей достижения наццелей на специальной информационной панели.
В январе-мае 2019 года реальный размер назначенных пенсий увеличивался, хотя и невысокими темпами, отметили в СП.
По данным на информационной панели, за пять месяцев этого года рост составил 0,9%. При этом реальные доходы населения демонстрируют отрицательную динамику.