Доходы населения падают, а пенсии растут

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geologov_12 До первых проверок все это. У меня уже 3 кассы на ИП без НР, и третья намечается((((Автомат Киви,... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

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Любовь Л1 Знаете, для меня, как потомка тех, кого привезли в Сибирь в товарных вагонах, когда в пути умерло... Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ

Надин А как быть с процентами банку при перечислении денежных средств физлицу? Там, извините, сумма не ... О смене счета на перечисление зарплаты сотрудник должен сообщить заранее

Любовь Л1 ))) Да. Это действительно так. Как-то на Ольхоне я вернулась от паромной переправы в с. Хужир, ко... Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ

Dmitriy A эквайрингом они называют номер своей карты сбера, привязанную к телефону ... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Альтернатива А у нас таджики торгующие на улице фруктами кассу не имеют а экваринг есть.... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Сергей Орешков Так почитайте все посты и про телевизор и про избавление от воров и жуликов, сплошь и рядом одни ... Почти 40 % россиян не хотят видеть Путина у власти после 2024 года

Dmitriy A Приехал в один городок, зашёл в магазин: "а вы карты к оплате принимаете"? .......Карты??? да у н... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

ВСМ "Вся торговля покупными товарами должна применять ККТ. И если торговый центр будут называть ... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

СветланаСПб Вот не верю!!! Ну не верю!!! Это я про телевизор, слишком много штампов из него в ваших текстах. ... Почти 40 % россиян не хотят видеть Путина у власти после 2024 года

Amasova А почему не оборудовать единый расчетный центр в таком случае? Ну вот купить одну кассу на всех и... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Сергей Орешков Другие крутились как могли и умели, я не говорю что 90-е это был ужас, сложно было, но было и мно... Почти 40 % россиян не хотят видеть Путина у власти после 2024 года

Сергей Орешков Я не обобщаю, а говорю как есть, у меня опыт жизни в 90-е не в России, а в другом государстве. Ти... Почти 40 % россиян не хотят видеть Путина у власти после 2024 года