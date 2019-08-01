Названы основные проблемы онлайн-бизнеса

Проблема привлечения новых клиентов является самой актуальной для компаний и предпринимателей, которые предлагают товары и услуги онлайн.

Вторая по распространенности проблема — недостаточный трафик посетителей на сайте компании.

Низкая конверсия посетителей сайта в покупателей — на третьем месте среди сложностей, с которыми чаще всего сталкиваются российские компании и предприниматели.

"Проблема несвоевременных платежей входит в пятерку самых распространённых — о ней говорит каждый пятый представитель бизнеса.

Замыкает топ-5 проблема удержания текущих клиентов.

Соответствующее исследование было проведено аналитиками Яндекс.Кассы и РАЭК при участии Aquarelle Research.