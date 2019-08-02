ЦБ РФ будет знать обо всем имуществе, заложенном в банки

С 2020 г. все банки будут ежемесячно отчитываться перед ЦБ о залогах, их стоимости и обо всех операциях с ними, следует из опубликованного вчера на сайте регулятора проекта нормативного акта.

Это будет новая форма отчетности,пишут «Ведомости». В ней банки должны будут указывать договоры залогов, залогодателей и сами предметы залога с их стоимостью.

Сейчас сведения о предметах залога по ссудам, предоставленным компаниям, банки направляют в ЦБ в агрегированном виде. Кроме того, сейчас информацию о залогах банки предоставляют в ЦБ по запросу в ходе проверок.

Об ужесточении надзора за работой банков с залогами ЦБ заговорил еще весной прошлого года, объявив о начале залоговой реформы. Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются. Кроме того, для борьбы с перекрестными залогами, когда одно и то же обеспечение оказывается сразу у нескольких банков, ЦБ планировал запустить единый электронный реестр залогов. По замыслу им смогут пользоваться все банки.