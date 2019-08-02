ФНС опубликовала открытые данные за 2018 год. Проверьте компанию в сервисе

ФНС опубликовала открытые данные за 2018 год о среднесписочной численности работников компаний, специальных налоговых режимах, применяемых ими, а также об их участии в консолидированной группе налогоплательщиков.

Всю публикуемую информацию по организациям можно найти в нашем сервисе Поиск по базе «Открытые данные» от ФНС России. Он уже обновлен и содержит всю информацию, опубликованную налоговиками 1 августа.

Публикация открытых данных за прошлый год производится в соответствии со статьей 102 Налоговокго кодекса и Приказом ФНС России от 29.12.2016 № ММВ-7-14/729@. Данные публикуются в три этапа: