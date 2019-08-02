ФНС опубликовала открытые данные за 2018 год. Проверьте компанию в сервисе

ФНС опубликовала открытые данные за 2018 год о среднесписочной численности работников компаний, специальных налоговых режимах, применяемых ими, а также об их участии в консолидированной группе налогоплательщиков.
Всю публикуемую информацию по организациям можно найти в нашем сервисе Поиск по базе «Открытые данные» от ФНС России. Он уже обновлен и содержит всю информацию, опубликованную налоговиками 1 августа.
Публикация открытых данных за прошлый год производится в соответствии со статьей 102 Налоговокго кодекса и Приказом ФНС России от 29.12.2016 № ММВ-7-14/729@. Данные публикуются в три этапа:
1 августа - сведения о среднесписочной численности работников компаний, специальных налоговых режимах, применяемых ими, а также об их участии в консолидированной группе налогоплательщиков;
1 октября - сумма уплаченных налогов, а также доходы и расходы по бухгалтерской отчетности;
1 декабря - недоимка по налогам и задолженности по пеням и штрафам по состоянию на 31 декабря 2018 года, при её наличии на 1 октября 2019 года, а также сведения о наличии налоговых правонарушений за 2018 год, если до 1 октября не были уплачены штрафы по ним.