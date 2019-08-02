Предприниматель, пес и кот: когда бизнесмены могут использовать животных

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства от 25.07.2019 № 961, которое устанавливает перечень случаев, при которых допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности.
В перечень включены всего 3 случая:
1) разведение домашних животных и торговля ими в целях осуществления предпринимательской деятельности;
2) использование животных в целях осуществления предпринимательской деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений;
3) использование животных в целях осуществления предпринимательской деятельности в области реабилитационных (за исключением услуг по медицинской реабилитации) и социальных услуг.