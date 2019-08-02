Предприниматель, пес и кот: когда бизнесмены могут использовать животных

Stixx Отказались бы от ОСНО, оставили бы единую систему налогообложения, типа, 10-15-20% (или сколько м... Бизнес против отмены ЕНВД

lubezniy В совсем приличных местах телефоны полагается вообще оставлять в приёмной.... Заклейте камеру на ноутбуке

Nаdine Реакция руководства сети. Насколько я помню, никто из работников того магазина, издевавшихся над ... Отмена ЕНВД – это благо для экономики?

nnikolay Сейчас СНИЛС работодателю не надо получать в пфр? Зеленые бумажки отменили? Пфр присылает электро... Как оформить СНИЛС сотруднику, которого постоянно нет на месте

Stixx Ну, это из той же оперы, что и слова Путина про интырнет, который им не нужон: "Они же там сидят,... Заклейте камеру на ноутбуке

titova-tlt Интересно какое расстояние безопасное, чтобы убрать телефон подальше? Про камеру давно все поняли... Заклейте камеру на ноутбуке

bestiya7460 Лично по моему карману это все ударило, а операторам им вообще пофиг, они все за наш счет компенс... Отмена роуминга и рост НДС ударили по карману мобильных операторов

Над.К а в каком там месте государство не согласно и с чем именно? )... Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых официантам

Sharlynn Не знаю общей картины, но вот частный пример: сгущенка белорусская в палатке у дома стоит дешевле... Отмена ЕНВД – это благо для экономики?

NVF только вчера мтс прислал смс-ку о переводе с действующего у меня архивного тарифа с бесплатными м... Отмена роуминга и рост НДС ударили по карману мобильных операторов

Над.К Ну если у вас нет возможности объехать все Пятерочки страны, тогда зачем обобщать? Если бы вы куп... Отмена ЕНВД – это благо для экономики?

Над.К На самом деле у них действительно был УК в 10 тыс. Они потом его просто увеличили Кое-что об учре... Все сведения о маркировке моментально улетят в ФНС

Buh Lo Меня тоже достали эти проблемные подрядчики.... В моем районе с декабря прошлого года начали ремо... Медведева «достали» недобросовестные подрядчики

Dmitriy A Тариф за год два раза дорожал - как это не переложили на потребителя??? Здесь сверхприбыль налицо... Отмена роуминга и рост НДС ударили по карману мобильных операторов

Зануда Вполне логично, так как нарушают те, кто чеки ККТ не выдает. Новый Закон о ККТ вроде говорит об... Шпаргалка: как с 1 июля работникам подтверждать проезд на поездах или самолетах

msneg Когда-то на интервью полицейский мне сказал: я сам не просто заклеиваю камеру (это и так типа сам... Заклейте камеру на ноутбуке

Юрий Долгокрутов Очередной инфобизнесмен, который ради хайпа решил не утруждать себя фактчекингом. 10 тысяч уставн... Все сведения о маркировке моментально улетят в ФНС

lubezniy Для этого нужно с собой таскать что-то вроде декоративного электрического водопада (чтобы он пост... Заклейте камеру на ноутбуке

Ali Заклеить синий изалентой микрофон? И что это работает?А как же микрофон в телефоне?... Заклейте камеру на ноутбуке

titova-tlt у знакомой на ноуте такой шифровальщик зашифровал на китайский и удалил все документы в ворде и э... Трэш. Бухгалтеры платят выкуп: кому, за что и сколько