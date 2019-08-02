Для карт «Мир» разработан первый отечественный чип для бесконтактных платежей

Для карт «Мир» разработан первый отечественный чип, позволяющий проводить бесконтактные платежи. Сейчас такие карты работают на чипах из Франции и Южной Кореи.

Новый чип уже сертифицирован Национальной системой платежных карт (НСПК),пишет РБК. Разработчик чипа - АО «НИИ Молекулярной электроники» (НИИМЭ, входит в ООО «Элемент» — совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха» в сфере микроэлектроники). Выпускать чип будет предприятие «Микрон» (также входит в СП АФК «Система» и «Ростеха»)

Сейчас в бесконтактных картах «Мир» используются чипы иностранного производства — Cosmo (выпускает компания Obertur, Франция), Optelio (Thales, Франция) и Kona (Kona, Южная Корея). Отечественные чипы, размещаемые в картах, не поддерживают технологию оплаты в одно касание: их требуется вставлять в платежный терминал.

Новая версия банковского чипа разработана специально для НСПК и имеет собственную операционную систему. Весь процесс выпуска, включая разработку и полный цикл производства, осуществляются на территории России.

Платежная система «Мир» давно говорила о необходимости разработки отечественного чипа для бесконтактных платежей. При использовании иностранной микросхемы, по его словам, существует два риска: введение санкций на поставку зарубежных чипов и установка скрытых элементов в импортные устройства, которые способны передавать данные о платежах за рубеж.