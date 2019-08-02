ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

МВД проводило доследственную проверку руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в связи с подозрением в отмывании денежных средств и неуплате налогов, сообщил «Проект» со ссылкой на документы и источник, близкий к руководству силовых структур.

Источник «Ведомостей», близкий к правоохранительным органам, подтвердил, что доследственная проверка проводилась. О проверке стало известно накануне очередной несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых есть и сотрудники ФБК.

По словам собеседника «Ведомостей», проверка была связана с финансированием закрытого по требованию Минюста фонда «Пятое время года». Взносы в фонд вносились в том числе с использованием биткойнов, и целью доследственной проверки было установить, не было ли при этом нарушено налоговое законодательство. Однако уголовное дело на данный момент не возбуждено. По информации «Проекта», Следственный комитет заведет дело в ближайшее время. На момент публикации заметки телефон представителя СКР не отвечал. В ФБК на запрос «Ведомостей» не ответили.

МВД проверило счета экс-главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова и других сотрудников ФБК, пишет «Проект». В материалах проверки говорится, что через их счета только в Альфа-банке в 2017–2018 гг. прошло более 1 млрд руб. Оборот по счетам Волкова, по информации МВД, составил 540 млн руб., а по счетам Рубанова – 215 млн руб. Часть денег на них вносилась наличными через банкоматы. Счета сотрудников ФБК в других банках тоже проверялись.