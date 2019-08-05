Как восстановить пароль от Личного кабинета налогоплательщика

Восстановить пароль для входа в «Личный кабинет для физических лиц» можно без личного посещения инспекции, поясняет УФНС Ярославской области. Для этого необходимо указать в сервисе адрес своей электронной почты.

При входе в «личный кабинет» следует выбрать способ восстановления пароля с помощью электронной почты и указать свой номер телефона, подтвержденный адрес электронной почты, задать контрольное слово и сохранить изменения.

Ввести указанные данные можно в любое время, проставив «галочку» о согласии восстановления пароля по адресу электронной почты без личного посещения налогового органа в разделе «Профиль». На адрес электронной почты, указанный в профиле пользователя, поступит сообщение со ссылкой на страницу для восстановления пароля.

Восстановить пароль можно также традиционным способом — лично обратившись в любую налоговую инспекцию.